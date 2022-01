Der Bariton Benjamin Appl

Von Antonie von Schönfeld

Begonnen hat alles bei den Regensburger Domspatzen, dann Studium bei Edith Wiens und Rudolf Piernay. Danach startet der Sänger Benjamin Appl durch: Oper, Oratorium, Orchesterlieder mit renommierten Orchestern und Ensembles der sog. Alten Musik, dazu Auszeichnungen und Stipendien u.a. bei der BBC. Neben der Bühne interessiert den jungen Sänger vor allem das Lied, das er als eine Art Mini-Drama, eine Mini-Oper empfindet. Eine seiner Vorlieben aber gilt der Musik von J.S. Bach, für ihn auch ein "Vorbild an Disziplin und Demut".

Musikliste:

Franz Schubert:

"Seligkeit" (Ludwig Hölty) D 433

Benjamin Appl, Bariton

James Baillieu (Klavier)

Franz Schubert:

"Geheimes" (Goethe) D 719

Benjamin Appl (Bariton)

Graham Johnson (Klavier)

Giovanni Perluigi da Palestrina:

"Kyrie I" aus: "Missa Papae Marcelli"

The Tallis Scholars

Leitung: Peter Phillips

Felix Mendelssohn:

"Denn er hat seinen Engeln"

Stuttgarter Kammerchor

Leitung: Frieder Bernius

Edvard Grieg:

"Landkjenning"

Hakan Hagegaard (Bariton)

Bergen Philharmonic Orchestra

Leitung: Ole Kristian Ruud

Robert Schumann:

"Ein Jüngling liebt ein Mädchen" (Heine)

Benjamin Appl (Bariton)

James Baillieu (Klavier)

Felix Mendelssohn-Bartholdy:

"Auf Flügeln des Gesanges" (Heine)

Benjamin Appl (Bariton)

James Baillieu (Klavier)

Richard Wagner:

"O du mein holder Abendstern" aus: "Tannhäuser"

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Deutsche Oper Berlin

Leitung: Leopold Ludwig

Robert Schumann:

"Alte Laute"

Matthias Goerne

Leif Ove Andsnes (Klavier)

Richard Strauss:

"Allerseelen" (Hermann von Gilm zu Rosenegg)

Benjamin Appl (Bariton)

James Baillieu (Klavier)

Hubert Parry:

"I was glad"

Anthem for the Coronation of King Edward VII

Winchester Cathedral Choir

Bournemouth Symphony Orchestra

Leitung: David Hill

Benjamin Britten:

"Agnus Dei"

"One ever hangs where shelled roads part"

aus: "War Requiem"

Peter Pears (Tenor)

English Chamber Orchestra

Leitung: Benjamin Britten

György Kurtag/Johann Sebastian Bach:

Játékok / 8: 3a. Virág az ember

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit ' Actus Tragicus' BWV 106

Márta Kurtág u. György Kurtág (Klavier)

Johann Sebastian Bach:

Aria "Zu Tanze, zu Sprunge" BWV 201/7

aus: Cantata "Geschwinde, ihr wirbelnden Winde"

Benjamin Appl (Bariton)

Concerto Köln

Johann Sebastian Bach:

"Prelude" aus: Cello Suite BWV 1007

Thomas Dunford (Laute)

Jean Sibelius:

Ausschnitt aus "Kullervo"

Bariton, Männerchor und Orchester op. 7

BBC Scottish Symphony Orchestra

Leitung: Thomas Dausgaard