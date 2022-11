SWR2 Weihnachtsoratorium vom 26.12.2022

Johann Sebastian Bach:

"Fallt mit Danken, fallt mit Loben", Weihnachtsoratorium BWV 248, Teil 4

Dorothee Mields (Sopran)

Patrick Grahl (Evangelist)

Markus Schäfer (Tenor)

Klaus Häger (Bass)

Thomanerchor Leipzig

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Gotthold Schwarz

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Sonate für Orgel A-Dur op. 65 Nr. 3

Christian Schmitt (Orgel)

Johann Sebastian Bach:

"Ehre sei dir, Gott, gesungen", Weihnachtsoratorium BWV 248, Teil 5

Gunta Smirnova (Sopran)

Flavio Ferri-Benedetti (Countertenor)

Hans Jörg Mammel (Tenor)

Raitis Grigalis (Bariton)

Musica Fiorita

Leitung: Daniela Dolci

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Sonate für Orgel D-Dur op. 65 Nr. 5

Christian Schmitt (Orgel)

Johann Sebastian Bach:

"Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben", Weihnachtsoratorium BWV 248, Teil 6

Katja Stuber (Sopran)

Raffaele Pe (Countertenor)

Martin Platz (Tenor)

Thomas Stimmel (Bass)

La Capella Reial de Catalunya

Le Concert des Nations

Leitung: Jordi Savall

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Orgelsonate B-Dur op. 65 Nr. 4

Christian Schmitt (Orgel)

Arnold Mendelssohn:

"Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich" op. 90 Nr. 9

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius

In diesem Jahr stellen wir Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium BWV 248 an den beiden Weihnachtstagen in sechs verschiedenen Einspielungen vor, die in den letzten zehn Jahren entstanden sind. Am zweiten Weihnachtstag präsentieren wir Aufnahmen mit Musica Fiorita, dem Thomanerchor Leipzig und der Capella Reial de Catalunya. Ergänzt werden die drei Kantaten durch Orgelsonaten von Felix Mendelssohn Bartholdy, eingespielt an Walcker-Orgeln in Schramberg und Hoffenheim, eine Coproduktion von SWR2 mit dem Label cpo.