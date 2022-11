SWR2 Weihnachtsoratorium vom 25.12.2022

Johann Sebastian Bach:

"Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage", Weihnachtsoratorium BWV 248, Teil 1

Elvira Bill (Alt)

Daniel Johannsen (Tenor)

Stephan MacLeod (Bass)

Chor und Orchester der J. S. Bach-Stiftung St. Gallen

Leitung: Rudolf Lutz

César Franck:

Prière cis-Moll op.20

Carsten Wiebusch (Orgel)

Johann Sebastian Bach:

"Und es waren Hirten in derselbigen Gegend", Weihnachtsoratorium BWV 248, Teil 2

Joanne Lunn (Sopran)

Ciara Hendrick (Mezzosopran)

Thomas Hobbs (Tenor)

Konstantin Wolff (Bassbariton)

Dunedin Consort

Leitung: John Butt

César Franck:

Fantasie C-Dur op. 16

Carsten Wiebusch (Orgel)

Johann Sebastian Bach:

"Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen", Weihnachtsoratorium BWV 248, Teil 3

Jana Büchner (Sopran)

Britta Schwarz (Alt)

Gotthold Schwarz (Bass)

Kammerchor der Frauenkirche Dresden

ensemble frauenkirche

Leitung: Matthias Grünert

César Franck:

Finale op. 21

Carsten Wiebusch (Orgel)

In diesem Jahr stellen wir Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium BWV 248 an den beiden Weihnachtstagen in sechs verschiedenen Einspielungen vor, die in den letzten zehn Jahren entstanden sind. Am ersten Weihnachtstag gibt es Aufnahmen mit der J.S.Bach-Stiftung St. Gallen, dem Dunedin Consort und den Ensembles der Frauenkirche Dresden. Ergänzend zu den ersten drei Teilen gibt es Orgelmusik von César Franck, an dessen 200. Geburtstag wir in diesem Jahr erinnern. Carsten Wiebusch hat in Coproduktion mit SWR2 und dem Label cpo seine Orgelwerke aufgenommen.