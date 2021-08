Das Volkslied „Kein schöner Land in dieser Zeit“ geht auf Anton Wilhelm von Zuccalmaglio zurück und wurde 1840 erstmals veröffentlicht. Ab 1912 etablierte sich das Lied in der deutschen Wandervogel- und Singbewegung. Unzählige Liedfassungen für Chöre unterschiedlichster Besetzung belegen die Popularität des Liedes. Die Titelzeile war auch namensgebend für zahlreiche Liederbücher, Tonträger, Fernsehsendungen, Romane und Sachbücher.

Volksliedarchiv Freiburg belegt gesetzliche politische Rezeption

Im Volksliedarchiv Freiburg werden Seit 1904 historische Dokumente und Zeitungsausschnitte zu Volksliedern gesammelt. Prof. Michael Fischer vom „Zentrum für Populäre Kultur und Musik“ in Freiburg hat hier in zwei Liederbüchern ganz unterschiedliche Kontexte von 1929 „Kein schöner Land in dieser Zeit“ gefunden: „Das eine ist überschrieben mit dem Wort Deutschland. Hier wird es nationalstaatlich interpretiert, um nicht zu sagen nationalistisch im Sinne von Deutschland.“

Der andere Beleg stammt aus aus einem Buch der Arbeiterjugend, hier unter der Überschrift „Finden in Menschlichkeit“, gemeint sei hier das Ideal der Humanität und Solidarität, so Fischer.

Liedtext: "Kein schöner Land in dieser Zeit"



1. Kein schöner Land in dieser Zeit

als hier das unsre weit und breit,

|: wo wir uns finden wohl untern Linden

zur Abendzeit. :|



2. Da haben wir so manche Stund

gesessen da in froher Rund

|: und taten singen, die Lieder klingen

im Eichengrund. :|



3. Dass wir uns hier in diesem Tal

noch treffen so viel hundertmal,

|: Gott mag es schenken, Gott mag es lenken,

er hat die Gnad. :|



4. Jetzt, Brüder, eine gute Nacht,

der Herr im hohen Himmel wacht;

|: in seiner Güten uns zu behüten,

ist er bedacht! :|





Melodie und Text: Anton Wilhelm von Zuccalmaglio (1803–1869), nach einer älteren Melodie, in: Kretzschmer/Zuccalmaglio, „Deutsche Volkslieder mit ihren Original-Weisen“, Berlin 1838–1840 (im Original in Takt 6 und 9 Achtelnoten auf „Abend-“)

Leonhard, Christian und Paulina Elsner

Familie Elsner SWR SWR -

Christian Elsner (Tenor), Tochter Paulina Elsner und Sohn Leonhard Elsner (Klavier)

haben „Kein schöner Land in dieser Zeit“ für das Liederprojekt eingesungen.

Der vielseitige Tenor Christian Elsner ist neben seinen Opernengagements, Liederabenden (mit Höll, Johnson, Spencer, Kehring) und Konzerten (mit Giulini, Janowski, Jansons, Luisi, Thielemann) auch Autor von Kinderbüchern sowie Professor für Gesang in Würzburg.

Paulina Elsner, geboren 2000, singt bei Birgitte Klingenberg im Jugendchor Butzbach, wo sie in Krippenspielen und Musicals auch solistisch aufgetreten ist. Daneben lernt sie bei Joachim Wagenhäuser Klavier sowie bei Karin Hendel Geige und erhielt im Februar 2010 bei „Jugend musiziert“ einen 1.Preis.

Leonhard Elsner, geboren 1997, hat seit acht Jahren Klavierunterricht bei Joachim Wagenhäuser und spielte als Solist und Begleiter in Musikschulabenden und Konzerten. Seit sechs Jahren nimmt er Schlagwerkunterricht bei Rahoul Anders und hatte Auftritte mit Drumset, Glockenspiel, Xylophon und Pauke.