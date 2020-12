Entscheidend ist der gute Ton! Die Konkurrenz auf dem Markt ist so groß wie nie. In SWR2 Treffpunkt Klassik Neue CDs legen renommierte Kritiker regelmäßig Pfade durchs Dickicht der interessantesten Neuveröffentlichungen und hören, wo es langgeht. In dieser Sendung stellt Ihnen Jan Brachmann folgende Aufnahmen vor:

Musik, die zum Hören zwingt und zum Denken bringt

Die Zeit nunmehr vorhanden ist. Weihnachtliche Vokalmusik in bedrängter Zeit.

Schola Cantorum, Walter Nußbaum

Christophorus CHR 77451



Einfach hinreißend

En Sourdine. Lieder von Gabriel Fauré,

Francis Poulenc, Claude Debussy

Laurent Naouri (Bariton)

Frédéric Loiseau (Gitarre)



Mit ungewöhnlich feinem Klangsinn

Ignacy Feliks Dobrzyński:

Piano concerto in A flat major op. 2 u. a.

Philippe Giusiano (Klavier),

Sinfonia Varsovia, Howard Shelles (Leitung)

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina NIFCCD 108



In vorzüglicher Homogenität von Phrasierung, Dynamik und Vibrato

Anton Rubinstein: String Quartets op. 47 No. 1 & 3

Reinhold-Quartett

cpo 777 709-2



Mit Witz und Herz zugleich

Calmus Ensemble

White Christmas

Carus 83.511

Manuskript Treffpunkt Klassik - Neue CDs 20.12.2020