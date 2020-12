per Mail teilen

Entscheidend ist der gute Ton! Die Konkurrenz auf dem Markt ist so groß wie nie. In SWR2 Treffpunkt Klassik Neue CDs legen renommierte Kritiker regelmäßig Pfade durchs Dickicht der interessantesten Neuveröffentlichungen und hören, wo es langgeht. In dieser Sendung stellt Ihnen Dorothea Bossert folgende Aufnahmen vor:

Live-Mitschnitt mit Risiken und Nebenwirkungen

Concertos for 4 Violins

Concerti a Quattri

Vivaldi, Bonporti, Valentini, Castrucci, Locatelli

Mayumi Hirasaki , Shunske Sato, Evgeny Sviridov, Jesús Merino Ruiz

Edel 03014119BC



Phantastische Musik

Tuma: Stabat mater

Biber Requiem

Animam gementem cano

Pluto Ensemble / Marnix de cat / Hathor Consort / Romina Lischka

Outhere RAM 1914



Mit Verve und großem Ton

Dohnanyi Piano Quintets

String Quartet No 2

Takacs Quartet

Marc-André Hamelin

Hyperion CDA 68238



Eine editorische Sensation

Luigi Nono / Salvatore Sciarrino

Parole e testi

Schola Heidelberg

Ensemble aesthesis

Walter Nußbaum

Divox CDX-21701



Ausgesuchte Raritäten

Night on Earth

Nachtmusiken

Ulf Schneider (Violine)

Jan Philip Schulze (Klavier)

Rubicon RCD 1065

Manuskript zur Sendung