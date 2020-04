In seinem fünften Streichquartett hinterfragt der englische Komponist Roberto David Rusconi die Idee des Algorithmus. In seinem Streichquartett geht es um Dinge, die sich nicht von einem Algorithmus erfassen lassen, die sich nicht in Einsen und Nullen abbilden lassen und die vom Algorithmus als Fehler und Datenrauschen übergangen wurden. Ergänzt wird Rusconis Quartett von zwei Werken von Nikolaus Brass, der ebenfalls einen ganzheitlichen Umgang mit Klang sucht und jeden Ton wie ein einzigartiges Lebewesen behandelt. mehr...