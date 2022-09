SWR2 Abendkonzert vom 31.10.2022

SWR2 New Talents bei den Weingartner Musiktagen Junger Künstler

Esther Valentin-Fieguth (Mezzosopran)

Lionel Martin (Violoncello)

Hikaru Kanki (Klavier)

Johannes Brahms:

Intermezzo A-Dur op. 118 Nr. 2

Franz Schubert:

"Der Jüngling an der Quelle" D 30 (F. Schiller)

Johannes Brahms:

"Unbewegte laue Lüft" op. 57 Nr. 8 (G. F. Daumer)

"Die Mainacht" op. 43 Nr. 2 (L. C. H. Hölty)

Samuel Barber:

"Rain has fallen" op. 10 Nr. 1 (J. Joyce)

Franz Schubert:

"Du liebst mich nicht" D 756 (A. von Platen)

Johannes Brahms:

Intermezzo Es-moll op. 118 Nr. 6

Franz Schubert:

"Die Liebe hat gelogen" D 751 (A. von Platen)

Ernest Chausson:

"Nos souvenirs" op. 8 Nr. 4 (M. Bouchor)

Michail Glinka:

"Zweifel" (N. Kukolnik) für Gesang, Violoncello und Klavier

César Franck:

Sonate A-Dur für Klavier und Violine (Version für Klavier und Violoncello) CFF 123

Jules Massenet:

"Élégie" (L. Gallet) für Gesang, Violoncello und Klavier

Pauline Viardot-García:

"Die Sterne" (A. Feth) für Gesang, Violoncello und Klavier

(Konzert vom 15. Oktober 2022 im Festsaal Gasthaus Löwen in Weingarten)

Im Förderprogramm SWR2 New Talent haben sich die drei kennengelernt und aus Begeisterung füreinander ein gemeinsames Musizieren geplant. "Unerreichbare Liebe" überschreiben Esther Valentin-Fieguth, Anastasia Grishutina und Lionel Martin ihr Konzert, in dem sie ein Programm für die schöne und selten gehörte Kammermusik-Mischung aus Mezzosopran, Violoncello und Klavier ausgesucht haben. Ein Flair aus dem 19. Jahrhundert weht regelrecht durch das Programm, das mit besonderen Raritäten wie den Liedern von Pauline Viardot und Michail Glinka geschmückt ist.