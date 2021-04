SWR2 begleitet junge Musiker*innen über drei Jahre hinweg auf ihrem Karriereweg nach oben und fördert sie mit Programmbeiträgen, in Konzerten und durch CD-Produktionen.

SWR2 New Talent ist ein Förderprogramm für den jungen Klassiknachwuchs, das SWR2 Musikchefin Dorothea Enderle 2013 ins Leben gerufen hat. Die Musikredaktion hat schon immer mit jungen Künstlern gearbeitet, von denen viele später eine große Karriere gemacht haben. Mit dem Förderprogramm soll dieses SWR2 Engagement nach außen noch deutlicher sichtbar werden.

Die Geförderten

Sie sind echte musikalische Himmelsstürmer: junge Überflieger, Charmelawinen, Funkensprüher, Publikums-Elektrisierer, Wettbewerbs-Absahner, besessen von klassischer Musik. Sie üben schon mal acht Stunden am Tag und haben trotz Goldmedaillen und musikalischem Hochleistungssport die Bodenhaftung nicht verloren. Die jungen Musikerinnen und Musiker, die SWR2 mit seinem Programm SWR2 New Talent fördert, sind allesamt künstlerische Persönlichkeiten mit dem gewissen Etwas, das man so oft sucht und so selten findet – musikalisch und technisch brillant und im besten Sinne eigenwillig.