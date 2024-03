Museumsbesuche (1-5) - von Hasse in Hamburg bis Bruch in Bergisch-Gladbach

Die Musikstunde begibt sich auf Museumsreise. Von den vielen Erinnerungsstätten und Ausstellungen im Lande sind manche in kleinem Rahmen gehalten, andere haben sich zu wissenschaftlichen Zentren entwickelt. In dieser Woche starten wir mit dem Hasse-Museum in Hamburg, fahren weiter nach Düsseldorf zu Heinrich Heine und besuchen in Bonn das Schumann-Haus. In Frankfurt steigen wir im Kuhhirten-Turm hinauf ins Hindemith-Kabinett und am Freitag wandern wir mit dem gebürtigen Kölner Max Bruch rund um Bergisch Gladbach.

