Habsburgs Wundertüte – Expeditionen in die Wiener Kunstkammer (1 - 5)

Mit Katharina Eickhoff

Sie war als "begehbare Enzyklopädie" gedacht: Die Kunstkammer in Wien, für die die sammelwütigen Habsburger Kaiser und Fürsten die verrücktesten, abseitigsten, verspieltesten Kunstwerke aus aller Welt zusammengetragen haben -

Katharina Eickhoff bricht, vor den Vitrinen stehend, zu musikalischen Expeditionen auf in die Kulturgeschichte, in Mythologie, Glaubenslehre, Magie und Moden, wo allein die Geschichte von Benvenuto Cellinis "Saliera", dem wohl berühmtesten Salzfass der Welt, Stoff für einen Kriminalroman wäre - aber auch andere Schätze und Seltsamkeiten haben ihre Historie, Histörchen und geheimen Botschaften: Der Pelikan, der sich die Brust aufreißt, der Bär, der zum Jäger wird, ziselierte Rhinozeroshörner und rätselhafte Bezoare …





Eine Museumsführung mit Überraschungen! (Produktion 2016)

