Mit Pinsel und Farbe hat Tiepolo Wände durchbrochen und die Schwerkraft überwunden. Venedig war sein Lebensmittelpunkt, in der Würzburger Residenz hat er das größte Deckenfresko der Welt gemalt. Kurz vor seinem 250. Todestag sucht die SWR2 Musikstunde nach Klängen, die seinen pastellfarben aufgebauschten Wolkenkompositionen nahekommen, der Grandezza seiner Helden, der Anmut seiner Heiligenfiguren und der Verspieltheit seiner Puttos.

Musiktitel:

Antonio Vivaldi:

Ouvertüre C-Dur aus

„L'Olimpiade“, Dramma per musica

in 3 Akten RV 725

1. Satz: Allegro

Les Ambassadeurs

Leitung: Alexis Kossenko

Johann Adolf Hasse:

„Alta nubes illustrata“,

Motette für Sopran, Streicher

und Basso continuo Nr. 1

Alta nubes illustrata. Aria

Diana Haller (Sopran)

Ensemble Diderot

Johann Sebastian Bach:

Präludium und Fuge Nr. 1 C-Dur BWV 846

„Das wohltemperierte Klavier“

Teil I BWV 846-869

Swingle Singers

Ensemble

Benedetto Vinacessi:

Prelude aus der Sonate Nr. 3 e-Moll

Ensemble Gli Erranti

Cembalo & Leitung: Alessandro Casari

Agostino Steffani:

„Niobe, Regina di Tebe“,

Dramma per musica in 3 Akten

Arie des Amphion

Cecilia Bartoli (Mezzosopran)(Amphion)

I Barocchisti

Leitung: Diego Fasolis

Georg Friedrich Händel:

Duett „Vivo in te“ aus der Oper „Tamerlano“

Michael Chance (Countertenor)

The English Baroque Soloists

Leitung: John Eliot Gardiner

Richard Strauss:

„Tanz der sieben Schleier“ aus „Salome“

Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Manuskript zur Sendung Teil 5

Manuskript zur Sendung Teil 4

Manuskript zur Sendung Teil 3

Manuskript zur sendung Teil 2

Manuskript zur Sendung Teil 1