Schier unendlich ist der Kosmos der Liebe: Aus ihr erwachsen Glück, Freude, Übermut und Hoffnung, aber auch Enttäuschung, Wut oder Rache. So ist es nicht verwunderlich, dass seit jeher Musik aus und über Liebe in all ihren Facetten entstanden ist. Das Calmus Ensemble besingt all diese Spielarten, allen voran die göttliche Liebe, die für viele Menschen in Zeiten der Unsicherheit, Trauer und Not existenziell ist.