SWR2 Mittagskonzert vom 24.1.2024

Staatsorchester Rheinische Philharmonie

Selina Ott (Trompete)

Leitung: Benjamin Shwartz

Nikolaj Rimskij-Korsakow:

Musikalische Bilder aus der Oper "Das Märchen vom Zaren Saltan" op. 57

Johann Nepomuk Hummel:

Trompetenkonzert E-Dur

Richard Strauss:

"Till Eulenspiegels lustige Streiche" op. 28

(Konzert 9. Dezember 2022 in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz)



Volkslied:

"Es dunkelt schon in der Heide"

The King's Singers

Franz Xaver Richter:

Streichquartett A-Dur op. 5 Nr. 3

casalQuartett

William Grant Still:

Sinfonie Nr. 1 A-Dur "Afro-Amerikanische"

Royal Scottish National Orchestra

Leitung: Kellen Gray

Gaspar Sanz:

Marionas

Forma Antiqva

Rachel Portman:

Never let me go

Raphaela Gromes (Violoncello)

Rachel Portman (Klavier)