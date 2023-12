SWR2 Mittagskonzert vom 9.1.2024

Mit dem Gewinn des renommierten Wettbewerbs in Banff öffneten sich für das junge Isidore String Quartet aus New York auch die Türen zu den Konzertsälen in Europa. So gastierten sie nicht nur beim Edinburgh Festival, im Concertgebouw Amsterdam, der Elbphilharmonie Hamburg oder dem Beethovenhaus in Bonn sondern auch in der traditionsreichen Reihe der Bruchsaler Schlosskonzerte, die schon für manchen Newcomer ein besonderes Sprungbrett war.



Isidore String Quartet

Joseph Haydn:

Streichquartett op. 20 Nr. 2

Billy Childs:

Streichquartett Nr. 2 "Awakening"

Ludwig van Beethoven:

Streichquartett op. 132

(Konzert vom 10. November 2023 im Kammermusiksaal des Schlosses in Bruchsal)