SWR2 Mittagskonzert vom 23.12.2023

Joachim August Zarnack:

O Tannenbaum

Palast Orchester mit seinem Sänger Max Raabe

Pereric Moraeus:

"Koppangen"

Anne Sofie von Otter (Mezzosopran)

Ensemble

N. N.:

"Tomorrow shall be my dancing day"

Anne Sofie von Otter (Mezzosopran)

Stockholm Chamber Brass

Thoinot Arbeau:

"Bransle de Noël", attacca "Ding! Dong! Merrily on high"

Petter Udland Johansen (Tenor, Cister)

Arianna Savall (Sopran, Tripelharfe)

Capella Antiqua Bambergensis

Richard Strauss:

"Winterweihe" op. 48 Nr. 4

Daniel Behle (Tenor)

Oliver Schnyder (Klavier)

Johann von Herbeck:

"Pueri concinite"

Daniel Behle (Tenor)

WDR Rundfunkchor Köln

WDR Rundfunkorchester Köln

Leitung: Helmuth Froschauer

Traditional:

Juokse porosein

Amarcord

Gustav Holst:

"Ganol gaeaf noethlwm" (In the bleak midwinter)

Bryn Terfel (Bassbariton)

Orchestra of the Welsh National Opera

Leitung: Tecwyn Evans

Jórunn Vidar:

"Kindern sollte man Brot geben"

Veith Kloeters, Rafael Sars (Perkussion)

Detlef Bratschke (Orgel)

Balthasar-Neumann-Chor

Leitung: Thomas Hengelbrock

Adolphe Adam:

"Cantique de noël"

Diana Damrau (Sopran)

Norddeutscher Figuralchor

NDR Radiophilharmonie

Leitung: Riccardo Minasi