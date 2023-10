SWR2 Mittagskonzert vom 18.11.2023

Felix Mendelssohn Bartholdy:

"Ein Sommernachtstraum", Ouvertüre, Bearbeitung

Silver Garburg Piano Duo

Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann:

"Cleofida", Ouvertüre (1. Akt), Arie der Cleofida (2. Akt) und Duett Cleofida - Porus (1. Akt)

Suzanne Jerosme (Sopran)

Florian Götz (Bariton)

Il Gusto Barocco

Leitung: Jörg Halubek

Damien Sneed:

"Beauty that is never old", "The gift to sing" und "To America"

Lawrence Brownlee (Tenor)

Kevin J. Miller (Klavier)

Richard Strauss:

"Die Frau ohne Schatten", Auszug - Finale, 3. Aufzug

Ben Heppner (Tenor)

Deborah Voigt, Sabine Hass, Claudia Kunz, Helga Termer (Sopran)

Franz Grundheber (Bariton)

Nadja Michael (Alt)

Roxana Incontrera, Elisabeth Wilke, Angela Liebold (Mezzosopran)

Chor der Sächsischen Staatsoper Dresden

Sächsische Staatskapelle Dresden

Leitung: Giuseppe Sinopoli