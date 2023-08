SWR2 Mittagskonzert vom 2.10.2023

Es ist ein Klavierduo, das für Aufsehen sorgt: die Brüder Lucas und Arthur Jussen. Aufgewachsen in einer musikalischen Familie im niederländischen Hilversum, musizieren sie seit ihrer Kindheit gemeinsam am Klavier. Ihre Alben erreichten nicht nur Platin- und Gold-Status, sie gewannen u.a. in ihrer Heimat auch mehrere Edison Klassiek Audience Awards. Als sie vor einigen Jahren Kontakt mit Fazil Say aufnahmen, rechneten sie nicht damit, dass sich der Klassik-Star bei ihnen melden würde. Sie hatten sich getäuscht, und so entstand als erstes Auftragswerk „Night”, das sie 2016 zur Uraufführung brachten.