SWR2 Mittagskonzert vom 26.9.2023

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Ruben Gazarian

Georges Bizet:

L'Arlésienne Suiten op. 23

Peter Tschaikowsky:

"Romeo und Julia", Fantasie-Ouvertüre

Aram Chatschaturjan:

"Gayane", Ballettsuite Nr. 3

(Konzert vom 29. April 2008 in der Stuttgarter Liederhalle)



Nicola Matteis:

Ground after the scotch humour

Murat Coşkun (Perkussion)

Prisma

Eléni Karaïndrou:

On the way to exile, Musik zum Film "Meda"

Sokratis Sinopoulos Ensemble

Massimiliano Neri:

Sonata à 8 op. 2 Nr. 10

Dorothee Oberlinger (Blockflöte)

Sonatori de la Gioiosa Marca

Friedrich Silcher:

"In einem kühlen Grunde" op. 7 Nr. 2

Singer Pur

Granville Bantock:

Szenen aus den Schottischen Highlands

Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim

Leitung: Douglas Bostock

Georg Christoph Wagenseil:

Harfenkonzert Nr. 2 G-Dur

Margret Köll (Harfe)

Il Furibondo