SWR2 Mittagskonzert vom 21.9.2023

Johann Caspar Ferdinand Fischer:

Suite für Orchester C-Dur op. 1 Nr. 1

Handel's Company

Leitung: Rainer Johannes Homburg



Swedish Radio Symphony Orchestra

Christian Tetzlaff (Violine)

Leitung: Daniel Harding

Robert Schumann:

Violinkonzert in d-Moll (WoO 1)

Johann Sebastian Bach:

Sarabande aus Partita Nr. 2 d-Moll BWV 1004

Jean Sibelius:

Sinfonie Nr. 4 in a-Moll op. 63

(Konzert vom 27. Januar 2023 in der Berwaldhallen, Stockholm)



Helena Munktell:

Kleines Trio für Violine, Violoncello und Klavier

Alexandra Tirsu (Violine)

Friedrich Thiele (Violoncello)

Nika Melnikova (Klavier)

Johann Gottlieb Naumann:

Klavierkonzert B-Dur

Christine Schornsheim (Hammerflügel)

Berliner Barock-Compagney

Henry Purcell:

Rondeau B-Dur aus The Fairy Queen Z 629, Bearbeitung

Chelys Consort of Viols