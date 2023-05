SWR2 Mittagskonzert vom 28.6.2023

Seit Januar dieses Jahres ist das Trio E.T.A. das neue SWR2 New Talent. Als Klaviertrio bekleiden sie dabei eher einen Nischenmarkt: Wer steckt hinter den jungen Überfliegern, die erst seit 2019 gemeinsam musizieren und seitdem wichtige Musikpreise einheimsen? In der Sendung sprechen Elene Meiparani, Till Schuler und Till Hofmann über ihre Ensemblearbeit und darüber, was sie am Beginn ihrer Karriere bewegt.