SWR2 Mittagskonzert vom 24.6.2023

Marin Marais:

"Ariane et Bacchus", Auszug, Prolog

Véronique Gens (Sopran)

David Tricou (Countertenor)

Les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles

Le Concert Spirituel

Leitung: Hervé Niquet

Jean-Yves Thibaudet, Randy Kerber:

Fantasie über 2 Themen aus "Samson et Dalila"

Jean-Yves Thibaudet (Klavier)

Giuseppe Verdi:

"Rigoletto", Arie des Rigoletto (2. Akt)

Sherrill Milnes (Bariton)

London Symphony Orchestra

Leitung: Richard Bonynge

Giuseppe Verdi:

"Macbeth", Nachtwandelszene Lady Macbeth (4. Akt)

Shirley Verrett (Sopran)

Carlo Zardo (Bass)

Stefania Malagú (Mezzosopran)

Orchestra del Teatro alla Scala

Leitung: Claudio Abbado

Unbekannt:

4 Stücke aus A collection of old scots tunes

Colin Scobie (Violine)

Elizabeth Kenny (Barockgitarre)

Henry Purcell:

"Hail, bright Cecilia", Ode for St. Cecilia's Day, Duett für Countertenor und Tenor

Alex Potter (Countertenor)

Hugo Hymas (Tenor)

Chor

Freiburger Barockorchester

Leitung: Kristian Bezuidenhout

Henry Purcell:

"Dido and Aeneas", Szene Dido - Belinda - 2. Frau (1. Akt)

Anne Sofie von Otter, Lynne Dawson, Sarah Leonard (Sopran)

Choir of the English Concert

The English Concert

Leitung: Trevor Pinnock

Henry Purcell:

"The Fairy Queen", Prelude for the birds (2. Akt)

La Rêveuse