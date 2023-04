SWR2 Mittagskonzert vom 29.5.2023

Der Geiger Christian Tetzlaff ist ein sehr reflektierter Mensch. Zu Hause, sagt er, ist er in erster Linie Familienvater, da übt er nicht viel, sondern kocht und kümmert sich um die Familie. Was ihn als Musiker antreibt, was er vor jedem Auftritt macht, warum er zu Hause auf einem Fahrrad sitzend übt, erzählt er in Treffpunkt Klassik Extra.