SWR2 Mittagskonzert vom 20.5.2023

Carl Maria von Weber:

"Der Freischütz", Ouvertüre, Bearbeitung

German Hornsound

Richard Wagner:

"Die Meistersinger von Nürnberg", Preislied des Walther von Stolzing (3. Akt)

Jean Cox (Tenor)

Karl Ridderbusch, Hans Sotin (Bass)

Hannelore Bode (Sopran)

Orchester der Bayreuther Festspiele

Leitung: Silvio Varviso

William Edward "Billy" jr Taylor, Dick Dallas:

"I wish I knew how it would feel to be free", Bearbeitung

Julia Bullock (Sopran)

Christian Reif (Klavier)

John Adams:

"Doctor atomic", Arie der Kitty (1. Akt)

Julia Bullock (Sopran)

BBC Singers

BBC Symphony Orchestra

Leitung: John Adams

Joseph Bologne Chevalier de Saint-Georges:

"L'Amant anonyme", Ouvertüre

La Cetra Barockorchester Basel

Leitung: Andrea Marcon

Antonio Caldara:

"Demofoonte", Arie des Timante (3. Akt)

Philippe Jaroussky (Countertenor)

Concerto Köln

Leitung: Emmanuelle Haïm

Francisco Asenjo Barbieri:

"El Barberillo de Lavapiés", Auftrittslied der Paloma (1. Akt)

Elina Garanca (Mezzosopran)

Coro Filarmonico del Regio di Torino

Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI

Leitung: Karel Mark Chichon

Vincenzo Bellini:

"I Capuleti e i Montecchi", Auszug (1. Akt)

Elina Garanca (Mezzosopran)

Ildebrando D' Arcangelo (Bass)

Matthew Polenzani (Tenor)

Coro del Teatro Comunale di Bologna

Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna

Leitung: Roberto Abbado

Antonín Dvořák:

"Rusalka", Lied der Rusalka (1. Akt), Bearbeitung

Anneleen Lenaerts (Harfe)