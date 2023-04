SWR2 Mittagskonzert vom 16.5.2023

Christian Poltéra (Violoncello)

Ronald Brautigam (Hammerklavier)

Johannes Brahms:

Sonate Nr. 1 e-Moll op. 38

Robert Schumann:

5 Stücke im Volkston op. 102

Franz Liszt:

Elégie Nr. 1, Fassung für Violoncello und Klavier S 130

Romance oubliée S 132

Frédéric Chopin:

Sonate g-Moll op. 65

(Konzert vom 11. Mai im Mozartsaal)

Christian Poltéra ist Residenzkünstler der diesjährigen Festspiele in Schwetzingen. Das Cello, das er spielt, hat Literaturgeschichte gemacht. An seinen Schwetzinger Abenden gibt er Einblick in das, was ihn und sein Instrument auszeichnet. Duopartner im ersten Programm ist mit Ronald Brautigam ein Pianist, der das Repertoire des 18. und 19. Jahrhunderts für sich neu sichtete, unter anderem durch Konzerte und Aufnahmen auf historischen Instrumenten. Die Künstler sind gleichwertige Partner nicht nur in den beiden großen Sonaten, die das Programm einrahmen, sondern auch in den kleineren Stücken.