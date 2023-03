SWR2 Mittagskonzert vom 3.5.2023

Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Leitung: Sir Antonio Pappano

Franz Schubert:

Sinfonie h-Moll D 759 "Die Unvollendete"

Clara Schumann:

Klavierkonzert a-Moll op. 7

Beatrice Rana (Klavier)

Robert Schumann:

Sinfonie Nr. 2 C-Dur op. 61

(Konzert vom 4. November 2022 im Parco della Musica, Rom)



Georg Friedrich Händel:

"The Triumph of Time and Truth", Arie der Schönheit, 3. Teil

Lea Desandre (Mezzosopran)

Jupiter

Leitung: Thomas Dunford

Doug Balliett, Thomas Dunford:

That's so you

Lea Desandre (Mezzosopran)

Iestyn Davies (Countertenor)

Jupiter

Leitung: Thomas Dunford

Johann Nepomuk Hummel:

Fantasie über ein Thema aus "Don Giovanni" op. 94, Bearbeitung

Nils Mönkemeyer (Viola)

Nicholas Rimmer (Klavier)

Jean-Philippe Rameau:

Le rappel des oiseaux aus der Suite e-Moll, Bearbeitung

Sarah O'Brien (Harfe)