SWR2 Mittagskonzert vom 28.1.2023

Giuseppe Verdi:

"Aida", Auszug (1. Akt)

Giorgio Tozzi (Bass)

Orchestra del Teatro dell' Opera di Roma

Leitung: Georg Solti

Richard Wagner:

"Der fliegende Holländer", Auszug (1. Akt)

George London, Giorgio Tozzi (Bass)

Chorus of the Royal Opera House Covent Garden

Orchestra of the Royal Opera House Covent Garden

Leitung: Antal Doráti

Richard Rodgers:

"Some enchanted evening" aus dem Film "South Pacific"

Giorgio Tozzi (Bass)

Mitzi Gaynor (Sopran)

Orchester

Leitung: Alfred Newman

Ermanno Wolf-Ferrari:

4 Rispetti für Gesang und Klavier op. 12

Colette Lorand (Sopran)

Maria Bergmann (Klavier)

Carl Orff:

"Prometheus", Ios Traum (6. Szene)

Colette Lorand (Sopran)

Frauenchor des WDR Rundfunkchor

Kölner Rundfunkorchester

Leitung: Ferdinand Leitner

Franz Lehár:

"Zigeunerliebe", Duett Ilona - Dragotin (2. Akt)

Colette Lorand (Sopran)

Heinz Friedrich (Tenor)

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Heinz Wallberg

Emmerich Kálmán:

"Die Csárdásfürstin", Auftrittslied der Sylva (1. Akt)

Colette Lorand (Sopran)

Chor des NWDR Hamburg

Hamburger Rundfunkorchester

Leitung: Wilhelm Stephan

Das SWR2 Mittagskonzert feiert gleich zwei 100. Geburtstage von zwei großen Stimmen des 20. Jahrhunderts: Sowohl der Amerikanische Giorgio Tozzi (* 8. Januar 1923 in Chicago) als auch die Schweizer Sopranistin Colette Lorand (* 7. Januar 1923 in Zürich) prägten die Musikwelt als profilstarke Künstlerpersönlichkeiten mit herausragenden Stimmen. Beide bewegten sich dabei virtuos in ganz unterschiedlichen Genres, von der Verdi-Oper bis zum Broadway und von der Neuen Musik bis zur Operette.