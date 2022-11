SWR2 Mittagskonzert vom 29.12.2022

Sinfonia of London

Leitung: John Wilson

Ralph Vaughan Williams:

Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Arnold Bax:

Tintagel

William Walton:

Partita for Orchestra

Sir Edward Elgar:

Enigma Variations op. 36

(Konzert vom 16. Juli 2022 in der Royal Albert Hall, London)



Henry Purcell:

The Fairy Queen Z 629, Suite of Musicks and Dances

Alison Balsom (Trompete)

The English Concert

Leitung: Trevor Pinnock

Nicola Matteis Vater:

Sonate für 2 Violinen und Basso continuo aus Other Ayres for the violin, The IV Part (London, 1687)

Accordone

Ludwig van Beethoven:

"When mortals all to rest retire" WoO 155 Nr. 15

Lynne Dawson (Sopran)

Alida Schat (Violine)

Jaap ter Linden (Violoncello)

Bart van Oort (Hammerklavier)

John Adson:

"Adson's Masque"

Traditional:

"Sheehan's Reel"

"Miss McLeod's reel"

Ensemble 1700

Blockflöte und Leitung: Dorothee Oberlinger