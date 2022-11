SWR2 Mittagskonzert vom 25.12.2022

Joseph Haydn:

Missa brevis Sancti Joannis de Deo B-Dur "Kleine Orgelsolomesse"

Ruth Ziesak (Sopran)

Erich Höbarth, Carolin Widmann (Violine)

Christoph Richter (Violoncello)

Käthi Steuri (Kontrabass)

András Schiff (Orgel)

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Heinz Holliger

(Konzert vom 23. Mai 2009 in der Klosterkirche in Ittingen)



Franz Schubert:

Fantasie C-Dur D 760 "Wanderer-Fantasie"

Herbert Schuch (Klavier)

(Konzert vom 24. März 2012 im Frankfurter Hof in Mainz)



Thomas Tallis:

O nata lux

Christian Forshaw (Saxofon)

Voces8

Pablo Casals:

El cant des ocells

Sol Gabetta

Cello Ensemble Amsterdam Sinfonietta

Engelbert Humperdinck:

"Hänsel und Gretel", Abendsegen, Bearbeitung

Albrecht Mayer (Oboe)

The King's Singers

Joaquín Rodrigo:

Tonadilla

Katona Twins

Gustav Holst:

"In the bleak midwinter"

Handel and Haydn Society

Leitung: Harry Christophers

Antonio Soler:

Fandango d-Moll

Nils Mönkemeyer (Viola) & Ensemble