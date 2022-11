SWR2 Mittagskonzert vom 22.12.2022

Les Ambassadeurs ~ La Grande Écurie

Leitung: Alexis Kossenko



Suite Nr. 1 F-Dur:

François Francœur:

Ouvertüre aus dem Divertissement "Le Trophée"

Air Grave - Air Gai

Henri-Montan Berton:

Air vif aus der Oper "Reine des Volques" (André Campra)

Joseph-Nicolas-Pancrace Royer:

Rondeau gracieux et tendre aus der Opéra-Ballett "Zaïde"

François Francœur:

Chaconne aus "Ballet de la Paix"



Suite Nr. 2 g-Moll:

François Francœur:

Ouvertüre aus der Oper "Scanderberg"

Jean-Phillipe Rameau:

Air majestueux aus der Opéra-Ballett "Les Fêtes de l'Hymen et de l'Amour"

François Francœur:

Air gracieux aus der Oper "Pirame et Thisbé"

Air vif

Gavottes gracieuses aus der Oper "Armide" (Jean-Baptiste Lully)

Antoine Dauvergne:

Airs très vifs aus der Oper "Enée et Lavignie"

François Francœur:

Air Marqué

Jean-Phillipe Rameau:

Gavottes gracieuses aus der Oper "Dardanus"

François Francœur:

Contredanse



Suite Nr. 3 E-Dur:

Jean-Philippe Rameau:

Marche aus der Opéra-Ballett "Les Fêtes de l'Hymen et de l'Amour"

Rondeau gracieux aus der Opéra-Ballet "Les surprises de l'Amour"

Air vif aus der Oper "Hippolyte et Aricie"

Henri-Montan Berton:

Chaconne aus der Oper "Tauride" (André Campra und Henry Desmarest)



Suite Nr. 4 D-Dur:

Jean-Philippe Rameau:

Ouvertüre aus der Pastorale "Zaïs"

Menuet, aus der Opéra-Ballett "Le Temple de la Gloire"

Rondeau, aus der Oper "Dardanus"

Antoine Dauvergne:

Entrée de Chasseurs aus der Oper "Enée et Lavinie"

Jean-Joseph de Mondonville:

Musette aus der Oper "Titon et L'Aurore"

Jean-Féry Rebel:

Menuet

François Francœur:

Menuet

Joseph-Nicolas-Pancrace Royer:

Chaconne

Jean-Philippe Rameau:

Tambourin

(Konzert vom 1. September 2022 im Tivoli Vredenburg, Utrecht)



Jean Cras:

Harfenquintett

Mitglieder des SWR Symphonieorchester:

Christina Singer (Flöte)

Gesa Jenne-Dönneweg (Violine)

Bohye Lee (Viola)

Ulrike Hoffmann (Violoncello)

Renie Yamahata (Harfe)

(#zusammenspielen-Produktion vom 6. November 2020 im SWR Kammermusikstudio Stuttgart)