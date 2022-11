SWR2 Mittagskonzert vom 15.12.2022

The Danish Chamber Orchestra

Jonas Frølund (Klarinette)

Leitung: Ádám Fischer

Joseph Haydn:

Sinfonie c-Moll Hob. I:95 "Londoner Sinfonie"

Joseph Haydn:

Sinfonie D-Dur Hob. I:96 "The Miracle" "Londoner Sinfonie"

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klarinettenkonzert A-Dur KV 622

(Konzert vom 3. September 2022 in der Royal Danish Academy of Music, Copenhagen)



Traditional:

"Per la nascita del verbo", Allegorisches Weihnachtsschauspiel

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Luise Adolpha Le Beau:

Trio für Violine, Violoncello und Klavier d-Moll op. 15

Klaviertrio Kephiso