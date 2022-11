SWR2 Mittagskonzert vom 14.12.2022

Eine junge Pianistin auf Europareise: Anna Khomichko beginnt ihr Programm mit Klaviersonaten der Wiener Klassik und schwelgt danach in der üppigen Nationalmusik der Romantik - Virtuosität pur in Chopins Polonaise brillante und Liszts Ungarischer Rhapsodie. "Weiten künstlerischen Atem" bescheinigte ihr die Presse, als sie in Karlsruhe ein Konzert für den Frieden gab. Sie stammt aus einer weißrussisch-ukrainischen Familie und wuchs in Russland auf. Der brutale Riss, den der Krieg zwischen den drei Nationen gezogen hat, bewegt sie tief. Dies macht ihr Klavierspiel so packend! mehr...