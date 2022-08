SWR2 Mittagskonzert vom 25.9.2022

Philharmonisches Kammerorchester für Neue Musik

Leitung: Hermann Dukek

Bohuslav Martinů:

Quartett für Klarinette, Horn, Violoncello und kleine Trommel

Younghi Pagh-Paan:

„Im Sternenlicht“ für Flöte, Oboe, Klarinette, Violine, Viola und Violoncello

Terry Riley:

„Half-Wolf dances mad in moonlight“ aus „Salome dances for peace"

György Ligeti:

Kammerkonzert für 13 Instrumente

(Konzert vom 22. Mai in Konstanz)

Bereits 2006 gründeten engagierte Musiker der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz das „Kammerorchester für Neue Musik". Manches Repertoire ist für „normale“ Kammermusikensembles zu groß und für Symphonieorchester zu klein besetzt und sollte doch unbedingt live aufgeführt werden. Bewusst bringen die Musiker Werke des 20./21. Jahrhunderts auf die Bühne, die man sonst eher nur in den großen Musikmetropolen hört. mehr...