SWR2 Mittagskonzert vom 11.9.2022

Johannes Brahms:

Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Roger Norrington

Franz Schubert:

Gesang der Geister über den Wassern für 8-stimmigen Männerchor und Streicher D 714

SWR Vokalensemble

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Matthias Pintscher

Edward Elgar:

Variations on an original theme für Orchester op. 36 "Enigma-Variationen"

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Roger Norrington

Edward Elgar:

They are at rest, Motette

The Sixteen

Leitung: Harry Christophers