SWR2 Mittagskonzert vom 6.8.2022

Carl Maria von Weber:

"Silvana", Ouvertüre, Bearbeitung

Duo d'Accord

Nicola Porpora:

"Semiramide Regina dell'Assiria", Arie des Nino (2. Akt)

Cecilia Bartoli (Sopran)

Il Giardino Armonico

Leitung: Giovanni Antonini

Nicola Porpora:

"Ifigenia in Aulide", Arie des Agamennone

Max Emanuel Cenčić (Countertenor)

Armonia Atenea

Leitung: George Petrou

Nicola Porpora:

"Il verbo in carne", Duett der Gerechtigkeit und des Friedens

Nuria Rial (Sopran)

Valer Sabadus (Countertenor)

Kammerorchester Basel

Emilie Mayer:

"Abendstern" op. 7 Nr. 3

Golda Schultz (Sopran)

Jonathan Ware (Klavier)

Rebecca Clarke:

"Down by the Salley Gardens", Lied

Golda Schultz (Sopran)

Jonathan Ware (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Misero! o sogno - Aura, che intorno", Rezitativ und Arie für Tenor und Orchester KV 431 (425b)

Rolando Villazón (Tenor)

London Symphony Orchestra

Leitung: Antonio Pappano

Gaetano Donizetti:

"Don Pasquale", Duett Ernesto - Don Pasquale (1. Akt)

Rolando Villazon (Tenor)

Ildar Abdrazakov (Bass)

Orchestre Métropolitain de Montréal

Leitung: Yannick Nézet-Séguin