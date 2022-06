SWR2 Mittagskonzert vom 13.7.2022

BBC National Orchestra of Wales

Leitung: Ryan Bancroft

Aaron Copland:

Appalachian Spring Suite

Grace Williams:

Elegie für Streicher

Igor Strawinsky:

Pulcinella Suite

(Konzert vom 12. Februar 2022 in der Hoddinott Hall in Cardiff)



Giovanni Battista Sammartini:

Notturno Nr. 3 G-Dur

Il Rossignolo

Agostino Steffani:

"Begl'occhi, oh dio, non più piangete", Duett

Eugenia Boix (Sopran)

Carlos Mena (Countertenor)

Forma Antiqva

Leitung: Aarón Zapico

Johann Sebastian Bach:

Klavierkonzert Nr. 7 g-Moll BWV 1058

Yorck Kronenberg (Klavier)

Zürcher Kammerorchester

Giovanni Battista Viotti:

Konzertantes Quartett Es-Dur op. 3 Nr. 5

Viotti String Quartet