SWR2 Mittagskonzert vom 25.5.2022

Nach dem großen Erfolg des Abonnementkonzerts „Welcome to all the pleasures“ in der Saison 2019/2020 widmet sich Kristian Bezuidenhout gemeinsam mit ausgewählten Sängern und den Mitgliedern des Freiburger Barockorchesters erneut dem englischen Barockrepertoire, diesmal ganz explizit Henry Purcell. Zentrales Werk des Programms ist seine Ode for St. Cecilia’s Day Z. 328, in der Purcell sein ganzes kompositorisches Können zeigt, das sogar noch Georg Friedrich Händel beeindruckte. Konzert vom 14. Februar 2022 im Konzerthaus Freiburg. mehr...