SWR2 Mittagskonzert vom 10.5.2022

Leonie Klein (Schlagzeug)

Péter Eötvös:

"Speaking Drums" (2012/13), bearbeitet für Schlagzeug Solo (UA)

Ursula Mamlok:

Variations and Interludes (1971), bearbeitet für Schlagzeug Solo (2021)

Sara Glojnarić:

"Latitudes #2" (UA)

(Konzert vom 27. Januar 2022 im Wolfgang-Rihm-Forum der Hochschule für Musik Karlsruhe)



Franz Schubert:

Sonate "Arpeggione" a-Moll D 821

Benedict Kloeckner (Violoncello)

Hartmut Höll (Klavier)

Maurice Ravel:

"Histoires naturelles"

Konstantin Ingenpass (Bariton)

Hyun-Hwa Park (Klavier)

(Jubiläumskonzert 50 Jahre Hochschule für Musik Karlsruhe am 17. November 2020 im Wolfgang-Rihm-Forum)



ISANIE Percussion Duo:

Leonie Klein und Isao Nakamura

Dai Fujikura:

"Chattering Birds" (UA)

Vinko Globokar:

"Dialog über Erde" (1994)

Uroš Rojko:

"Ritem kože / The Rhythm Of Skin" (2020)

Gemeinsam mit Isao Nakamura tritt Leonie Klein im ISANIE Percussion Duo auf. Als Alumna der Hochschule für Musik Karlsruhe widmet sich Leonie Klein in besonderem Maße der zeitgenössischen Musik, arbeitet mit Komponistinnen und Komponisten zusammen und erhielt 2020 den Mamlok-Solistenpreis für Interpreten zeitgenössischer Musik. Mit dem „Instruments des Jahres 2022“, dem Drumset, wurde erstmals von den deutschen Landesmusikräten ein Schlaginstrument gewählt und in den Fokus gestellt - ein kleiner Teil jenes Kosmos' an Perkussions-Instrumenten, auf dem Leonie Klein und Isao Nakamura musizieren.