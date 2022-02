SWR2 Mittagskonzert vom 31.3.2022

Musica Viva (Moscow Chamber Orchestra)

Dmitry Sinkovsky (Konzertmeister, Solo-Violine und Countertenor)

Violoncello und Leitung: Alexander Rudin

Pietro Antonio Locatelli:

Theatrical Introduction in B, op. 4/3

Leonardo Leo:

Violoncellokonzert Nr. 2 in B, RV 547

Antonio Vivaldi:

Concerto grosso in D, RV 208

Pietro Antonio Locatelli:

Trio Sonata in A, op. 8/10

Alexander Rudin (Violoncello)

Dmitry Sinkovsky (Violine)

Izidor Erazem Grafenauer (Theorbe)

Maria Uspenskaya (Cembalo)

Arcangello Corelli:

Concerto grosso in C minor, op. 6/3

Antonio Vivaldi:

Doppelkonzert in B, RV 547

Francesco Geminiani:

Concerto grosso No. 12 in D minor, op. 5 "La Follia"

Georg Friedrich Händel:

"Senti, dite, ben mio" aus "Nel dolce tempo", Kantate

Dmitry Sinkovsky (Countertenor)

Alexander Rudin (Violoncello)

Izidor Erazem Grafenauer (Theorbe)

Maria Uspenskaya (Cembalo)

(Konzert vom 6. Oktober 2019 im Tschaikowsky-Konzertsaal, Moskau)



Camille Saint-Saëns:

Sinfonie A-Dur

Orchestre National de France

Leitung: Cristian Măcelaru