SWR2 Mittagskonzert vom 1.3.2022

Berliner Philharmoniker

Leitung: Wayne Marshall

Leonard Bernstein:

"On the town", 3 Tanzepisoden

George Gershwin:

Rhapsody in bue

Wayne Marshall (Klavier)

Leonard Bernstein:

"On the Waterfront", Suite

Leonard Bernstein:

"Candide", Ouvertüre

Paul Lincke:

"Berliner Luft"

(Konzert vom 26. Juni 2021 auf der Waldbühne Berlin)



Fritz Janssen:

Luna Amarilla Beguine

Ensemble Narcissus

Maurizio Cazzati:

Zafiro's ground

Red Priest

Gioacchino Rossini:

Quartett Nr. 2 A-Dur

Ensemble Explorations

Máximo Diego Pujol:

"Tres piezas de Otoño", Arbolado

Giorgio Mirto (Gitarre)

Victor Villadangos (Gitarre)

Erich Plessow:

"Frauen sind so schön, wenn sie lieben"

Max Raabe (Gesang)

Palast Orchester

Adolf Schulz-Evler:

Arabesken über den "Donauwalzer"

Benjamin Grosvenor (Klavier)

John Adams:

The Chairman Dances

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Kristjan Järvi