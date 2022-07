SWR2 Mittagskonzert vom 11.2.2022

„Ich kämpfe mit meiner Musik für die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der ukrainischen Kultur“, sagt Ganna Gryniva. Die ukrainische Sängerin und Komponistin ist in einem Dorf bei Kiew aufgewachsen und lebt jetzt in Berlin. Ihre Musik changiert zwischen Jazz, Klassik, experimentellen Sounds und Folklore. In SWR2 erzählt sie, wie sie ukrainische Volksmusik sammelt und wie stark sie sich von ihr inspirieren lässt. Und sie berichtet von ukrainischen Musikerinnen, die derzeit nicht wie sie in Freiheit Musik machen können, sondern an der Front kämpfen. Am 16. Juli ist Ganna Gryniva mit ihrem „Ganna Ensemble“ zu Gast bei den Jazzopen Stuttgart. mehr...