SWR2 Mittagskonzert vom 29.12.2021

Seit dem Erreichen der Alarmstufe gilt in Baden-Württemberg die 2G-Regel, unter anderem auch in Konzerten. Damit ist der Zutritt nur für Konzertbesucher möglich, die geimpft oder genesen sind. Was das für die Musikveranstaltungsbranche bedeutet, erzählt Michaela Russ in SWR2. Sie ist Konzertveranstalterin und Vorstandsmitglied im Bundesverband der Konzertveranstalter. mehr...