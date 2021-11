SWR2 Mittagskonzert vom 17.12.2021

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Herbert Schuch (Klavier)

Leitung: Mario Venzago

Franz Schubert:

Ouvertüre aus "Die Freunde von Salamanka", Singspiel D 326

Franz Schubert:

Fantasie für Klavier C-Dur D 760 "Wandererfantasie", bearbeitet für Klavier und Orchester

(Konzert vom 10. November 2018 im Kurfürstlichen Schloss, Mainz)



Hörbühne Musikhochschule

SWR2 präsentiert Absolvent*innen der Solistenklassen aus BW und RP

Giulio Caccini:

"Amarilli, mia bella", Aria für Singstimme und Basso continuo aus "Le nuove musiche"

Henry Purcell:

"Since from my dear Astrea's sight", Arie für Singstimme und Basso continuo aus "The Prophetess or The History of Dioclesian" Z 627

Attilio Ariosti:

"La Gelosia", Kantate für Singstimme und Basso continuo aus 6 Cantatas and a collection of 6 lessons for the viol d'amore

Changhoun Eo (Countertenor)

Christian Rohrbach (Cembalo)

Franz Danzi:

Bläserquintett g-Moll op. 56 Nr. 2

Ensemble Wien-Berlin:

Xavier Santos (Flöte)

Hee Jae Yang (Oboe)

Martin Stoyanov (Klarinette)

Filippo Cainero (Horn)

Rira Seo (Fagott)



Franz Schubert:

Sinfonie Nr. 7 h-Moll D 759 "Unvollendete", vollendete Fassung von Mario Venzago

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Mario Venzago