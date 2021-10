SWR2 Mittagskonzert vom 1.12.2021

"Ich liebe das Dirigieren so sehr, dass ich es unbedingt machen muss," sagt Ruth Reinhardt. Die 1988 in Saarbrücken geborene Dirigentin zog es zum Studium an hochkarätige Ausbildungsadressen in Zürich, Leipzig und New York; ihre Karriere führt sie seit 2018 zu den bedeutenden amerikanischen und europäischen Orchestern. Mit dem aus Karlsruhe stammenden Geiger, Pianisten und Musikwissenschaftler Kolja Lessing widmet sie sich bei der Deutschen Radio Philharmonie u. a. dem selten gespielten Violinkonzert in A-Dur von Camille Saint-Saëns, das 1859 für den Virtuosen Pablo de Sarasate komponiert wurde. mehr...