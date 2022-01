SWR2 Mittagskonzert vom 20.11.2021

Verfolgung, Abenteuer, Not oder Neugier - es gab viele Gründe für Musikerinnen und Musiker, die Heimat zu verlassen und ihr Glück woanders zu suchen. Manch einen zog es in weite Ferne, andere bloß über die rettende Grenze. Die SWR2 Musikstunde folgt Musik-Migrant*innen über den ganzen Erdball. So treffen wir in der ersten Folgen einen Italiener in China. mehr...