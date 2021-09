SWR2 Mittagskonzert vom 6.11.2021

Wolfgang Amadeus Mozart:

Allegro aus der Sonate für Violine und Klavier C-Dur KV 14, Bearbeitung

Nils Mönkemeyer (Viola)

William Youn (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Lucio Silla", Rezitativ und Arie der Giunia (2. Akt)

Regula Mühlemann (Sopran)

Kammerorchester Basel

Leitung: Umberto Benedetti Michelangeli

Wolfgang Amadeus Mozart:

"Die Zauberflöte", Arie der Pamina (2. Akt)

Regula Mühlemann (Sopran)

Kammerorchester Basel

Leitung: Umberto Benedetti Michelangeli

Ludwig van Beethoven:

Irische Lieder:

"Oh! Who, my dear Dermot" Nr. 45

"The Pulse of an Irishman" Nr. 46

Ian Bostridge (Tenor)

Antonio Pappano (Klavier)

Vilde Frang (Violine)

Nicolas Altstaedt (Violoncello)

Antonio Salieri:

"Les Danaïdes", Ouvertüre und Szene Danaüs - Lyncée (1. Akt)

Chor der Ludwigsburger Schloßfestspiele

Orchester der Ludwigsburger Schloßfestspiele

Leitung: Michael Hofstetter

Giovanni Paisiello:

"Alessandro Nell'Indie", Arie des Poro (2. Akt)

Filippo Mineccia (Countertenor)

Divino Sospiro

Leitung: Massimo Mazzeo

Giovanni Paisiello:

Allegro aus dem Mandolinenkonzert C-Dur

Alla Tolkacheva (Barockmandoline)

Artemandoline