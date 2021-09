SWR2 Mittagskonzert vom 24.10.2021

Benjamin Britten:

Hymn to St. Cecilia für Soli und 5-stimmigen gemischten Chor a cappella op. 27

Kirsten Steube (Sopran)

Sabine Czinczel (Alt)

Rüdiger Linn (Tenor)

Mihail Nikiforov (Bass)

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed

Georg Friedrich Händel:

What passion cannot Music raise and quell! Arie aus Ode for St. Cecilia's Day HWV 76 "Cäcilien-Ode"

Cecilia Bartoli (Mezzosopran)

Sol Gabetta (Barockvioloncello)

Cappella Gabetta

Leitung: Andrés Gabetta

Franz Liszt:

Der Tanz in der Dorfschänke, "Mephisto-Walzer Nr. 1"

SWR Symphonieorchester

Leitung: Tito Munoz

Ludwig van Beethoven:

Streichquartett a-Moll op. 132 "Quartett Nr. 15

Quatuor Ébène:

Pierre Colombet, Gabriel le Magadure (Violine)

Marie Chilemme (Viola)

Raphaël Merlin (Violoncello)

Ralph Vaughan Williams:

Silence and music für 4-stimmigen gemischten Chor a cappella

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed