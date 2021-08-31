Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern
Viviane Hagner (Violine)
Leitung: Howard Griffiths
Wolfgang Amadeus Mozart:
Violinkonzert Nr. 5 A-Dur KV 219
Johann Sebastian Bach:
Sarabande aus Solo-Partita Nr. 2 d-Moll BWV 1004
Robert Schumann:
Sinfonie Nr. 2 C-Dur op. 61
(Konzert vom 11. Mai 2012 in der Fruchthalle Kaiserslautern)
Lautten Compagney
Philip Glass:
The Windcatcher - Part I
Tarquinio Merula:
"La Lusignola"
Tarquinio Merula:
"No, no ch'io non mi fido"
Olivia Vermeulen (Mezzosopran)
Philip Glass:
Melody for Saxophone Nr. 10
Karola Elßner (Saxofon)
Tarquinio Merula:
Alemana seconda
Tarquinio Merula:
Ballo detto Polliccio
Philip Glass:
Melody for Saxophon Nr. 12
Karola Elßner (Saxofon)
Philip Glass:
Facades
Claudio Monteverdi:
"Io son pur vezzosetta", Madrigal
Olivia Vermeulen (Mezzosopran)
Tarquinio Merula:
"La mia Filli è fugace", Madrigal
Olivia Vermeulen (Mezzosopran)
(Konzept-CD "Timeless")
Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern