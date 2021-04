Freiburger Barockorchester

Leitung: Pablo Heras-Casado

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Hebridenouvertüre

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Violinkonzert e-Moll op. 64

Isabelle Faust (Violine)

Louis-Gabriel Guillemain:

Andantino op. 18

Isabelle Faust (Violine)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Sinfonie Nr. 5 "Reformationssinfonie"

(Konzert vom 17. März 2017 im Freiburger Konzerthaus)



Juri Vallentin (Oboe)

Philipp Heiß (Klavier)

Benjamin Godard:

Légende pastorale op. 138 Nr. 1

Gabriel Grovlez:

Sarabande et Allegro

Vincent d' Indy:

Fantasie über bekannte französische Themen op. 31

Camille Saint-Saëns:

Oboensonate op. 166

(Konzert vom 24. November 2018 in Edenkoben, Schloss Villa Ludwigshöhe)



Maurice Ravel:

Menuet antique für Orchester

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Stéphane Denève

"Pur Mendelssohn" nennt das Freiburger Barockorchester sein Konzert am 17. März 2017 im Freiburger Konzerthaus. Und pur, rein ist er wirklich, dieser Mendelssohn, dafür sorgt schon der vibratolose, aber frische und beherzte Klang des Orchesters, dabei schlank und betont unsentimental. Dazu passt vollendet die schnörkellose, sehr intensive Interpretation der Geigerin Isabelle Faust mit dem berühmten Violinkonzert von Mendelssohn.

Der Klang interessiert auch den jungen Oboisten Juri Vallentin, rund und vielfarbig ist er bei ihm, dann wieder schlicht und sehr fein. Letzteres vor allem in seinem Programm "Pariser Oboenklänge" vom 24.November 2018 aus dem Schloss Villa Ludwigshöhe in Edenkoben. Sehr einfühlsam begleitet von Philipp Heiß am Klavier.