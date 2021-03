John Dowland:

The Earl of Essex Galliard zu 5 Stimmen

Sokratis Sinopoulos (Lyra grecque)

L'Achéron

Leonhard Lechner:

Das erst und ander Kapitel des Hohenliedes Salomonis für 4-stimmigen gemischten Chor a cappella

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed

Benjamin Britten:

Lachrymae, Betrachtungen über ein Lied von Dowland für Viola und Klavier op. 48

Tabea Zimmermann (Viola)

Monique Savary (Klavier)

Leonhard Lechner:

Quid Chaos, Hochzeitsmotette zu 24 Stimmen in 3 Chören

ensemble officium

Leitung: Wilfried Rombach

Giorgio Belitze:

Konzert für Flöte, 2 Violinen, Viola und Basso continuo G-Dur

Ensemble Rebel

Leitung: Karen Marie Marmer

Theodor Schwartzkopff:

Sonata al'imitatione del Rossignuolo e del Cucco für Flöte, 2 Violinen, Viola und Basso continuo C-Dur

Ensemble Rebel

Leitung: Karen Marie Marmer

Leonhard Lechner:

Kronborg-Motetten für 5 bis 6 Stimmen

ensemble officium

Leitung: Wilfried Rombach

John Dowland:

Lachrimae, Pavan and Galliard

Nigel North (Laute)

Ralph Vaughan Williams:

Fantasie über ein Thema von Thomas Tallis für doppeltes Streichorchester

SWR Rundfunkorchester Kaiserslautern

Leitung: Paul Goodwin

John Dowland:

Lachrimae Antiquae, Pavane zu 5 Stimmen

L'Achéron

Edward Elgar:

Serenade für Streichorchester e-Moll op. 20

Orpheus Chamber Orchestra